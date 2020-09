Met nog twee maanden te gaan blijven er nieuwe details naar buiten komen over de PlayStation 5, zeker nu Sony de prijs en releasedatum heeft aangekondigd. Dat de console een grote zou worden, was al bekend uit vergelijkingen, maar nu weten we ook de exacte afmetingen.

De lengte is 390 millimeter, de dikte 104 millimeter en de diepte is 260 millimeter als je het vanuit het vooraanzicht bekijkt. De PlayStation 5 Digital Edition wijkt iets af vanwege het ontbreken van een disc-drive; deze afmetingen zijn 390x92x260 millimeter.

Ook zit er een verschil in gewicht, de gewone PlayStation 5 is 4.5 kilogram zwaar, de Digital Edition is met 3.9 kilogram iets lichter. Om het in perspectief te stellen, de Xbox Series X is 301x151x151 millimeter en weegt 4.45 kilogram.