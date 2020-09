Sony kondigde gisteren via het PlayStation Blog aan dat verschillende PlayStation 5 games ook zullen verschijnen voor de PlayStation 4. Games die hieronder vallen, zijn Spider-Man: Miles Morales, Horizon: Forbidden West en Sackboy: A Big Adventure. Toch wat gek, gezien die titels als next-gen games neergezet werden.

Dat staat ook haaks op een eerdere uitspraak van Jim Ryan. Die stelde namelijk dat dit soort releases beperkend zouden werken voor de ontwikkeling van next-gen games. Daar zijn ze blijkbaar snel op teruggekomen, want Sony brengt komende exclusives alsnog op de PlayStation 4 uit.

Dat is Sony op wat kritiek komen te staan, zeker na eerdere uitspraken. Ryan zegt in een gesprek met The Washington Post nu dat ze niemand willen teleurstellen. Daarnaast zal de PS5-versie van de genoemde games alle toeters en bellen gebruiken die de console te bieden heeft.

Met andere woorden: de games mogen dan voor de PS4 uitkomen, dat zal echter geen belemmering vormen voor de beoogde kwaliteit op de PS5.

“No one should be disappointed. The PS5 versions of those games are built from the ground up to take advantage of the PS5 feature set, and we have an upgrade path for PS4 users to get the PS5 versions for free. It’s about people having choice. I’m really quite pleased about the situation.”