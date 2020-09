Het houdt de gemoederen flink bezig vandaag, de pre-orders van de PlayStation 5. Vanochtend vroeg trapten we af met de pre-orders bij Bol.com, maar die pret duurde jammer genoeg niet lang. Na ongeveer een half uur was Bol.com al uitverkocht met beide modellen en verdween de bestelknop. Vervolgens waren er een hoop teleurgestelden hun gal aan het spuwen in de comments, logisch ook, want veel mensen willen natuurlijk een PS5 hebben.

Nu lijkt het er op dat de volgende levering van de PS5 pas in 2021 is, want Nedgame accepteert weer bestellingen met de melding dat deze pas begin 2021 geleverd worden. Waarschijnlijk hebben zij dit van Sony Interactive Entertainment te horen gekregen en is leveren dit jaar simpelweg niet meer mogelijk, buiten de eerdere pre-orders om. Alhoewel we dus hoop hadden dat er eind 2020 nog een lichting zou komen, begint het er steeds meer op te lijken dat dit pas in 2021 gaat worden.

Heb je nog geen PS5 pre-order kunnen scoren, maar wil je de console wel redelijk op tijd hebben? Dan is Nedgame momenteel de enige site waar je een bestelling kunt plaatsen. De PlayStation 5 – Disc Edition kun je hier bij Nedgame kopen en de All Digital Edition check je hier bij Nedgame.