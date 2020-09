Eergisteren kwam het hoge woord er dan eindelijk uit bij Sony en werd de releasedatum en prijs van de console onthuld. Naast deze cruciale informatie verscheen er ook veel ander nieuws over de PS5. Zo onthulde Sony een paar launchgames van henzelf, maar uiteraard zijn er meer games beschikbaar wanneer de PS5 lanceert, en Godfall is er daar ook een van.

Godfall zal namelijk op 12 november verschijnen voor de PS5 en in de Epic Store voor pc. Nu is 12 november de releasedatum van de PS5 voor Noord-Amerika en een paar andere landen, terwijl wij Europeanen een weekje langer – tot 19 november – moeten wachten alvorens we ook aan de slag kunnen. Godfall zal hier naar verwachting dus op 19 november uitkomen.

Mocht je een duidelijke indruk willen krijgen van Godfall? Check dan zeker even de combat uit de meest recente beelden hieronder terug.