Laten we goed en wel stellen dat Devil May Cry 5 er op de PlayStation 4 al gruwelijk uitzag en bovendien botermals draaide op onze favoriete console. Daarom krabden wij ons ook wat achter de oren toen de Special Edition voor de PlayStation 5 werd aangekondigd. Wat maakt deze re-release nou zo speciaal? Nou, onder andere de ray tracing mogelijkheden van de console.

Matt Walker, de producer van Devil May Cry 5: Special Edition, laat je in deze video zien waarom de re-release best wel een big deal is. We krijgen een mooie vergelijking te zien tussen de PlayStation 4 versie en de PlayStation 5 versie mét ray tracing effecten. Hoe mooi dit ook is, het gaat wel gepaard met een compromis. Ray tracing op 4K zal de game namelijk op 30 fps laten draaien. Wel krijgen we ook de mogelijkheid om de game op 1080p te draaien met 60 fps. Het is maar net waar jouw voorkeur ligt.