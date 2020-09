Na de release van Sniper Elite V2 in 2012 is deze serie haast niet meer weg te denken uit het videogamelandschap. Een oh zo simpel concept, maar tot op heden goed uitgewerkt door ontwikkelaar Rebellion. Sniper Elite VR is echter weer totaal iets anders en daarom heeft Rebellion de hulp van twee andere studio’s ingeschakeld.

Deze driehoeksverhouding van Rebellion, Just Add Water en Coatsink lijkt zijn vruchten af te werpen. Het is misschien niet de mooiste vr-game die we hebben gezien, maar het lijkt helemaal goed te zitten met de gameplayelementen die we gewend zijn van deze serie. Zie hoe jij als speler straks zal rondsluipen, voorzichtig je doelwitten zal uitkiezen en wanneer het echt niet meer anders kan… al dat nazi-schorem naar het hiernamaals zal helpen.