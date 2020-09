Motorcross fanaten, opgelet. Natuurlijk keert MXGP dit jaar weer terug. Ontwikkelaar Milestone belooft natuurlijk dat MXGP 2020 de beste wordt die we ooit hebben gezien én gespeeld, maar doet dit ook met een aantal punten onderbouwen. Zo is de Track Editor vele malen uitgebreider dan voorheen, waar je nu ook het terrein naar jouw eigen inzicht kan bewerken om zo een flinke uitdaging te creëren.

Ook kunnen we straks met maximaal drie vrienden het terrein verkennen in de Playground modus. Daarnaast zullen de Waypoint races ondersteuning bieden voor maximaal vier spelers. De multiplayer voor deze modi zal na de release nog toegevoegd worden. Dat we al op 10 december aanstaande met MXGP 2020 aan de slag kunnen is natuurlijk een pluspunt, maar nog belangrijker is dat MXGP 2020 ook direct voor de PlayStation 5 beschikbaar zal zijn.

De ietwat korte aankondigingstrailer check je hieronder. Ongetwijfeld zal Milestone binnenkort meer informatie delen.