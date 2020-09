Update – 10:18: Iets minder dan een een uur na dit bericht is Intertoys toch begonnen met het accepteren van enkele pre-orders online, zo vinden we in ieder geval één gelukkige op Twitter met een bestelling. Verder heeft de site vooral veel moeite gehad en visten ook weer veel mensen achter het net. We kunnen dan ook wel stellen dat ook deze communicatie weer niet op orde was en de onduidelijkheid heeft geheerst na het bericht van vanochtend dat ze meteen om 09:00 al uitverkocht waren.

Origineel bericht:

Vanochtend om zou Intertoys live gaan met pre-orders voor de PlayStation 5, het resulteerde er dan ook in dat de site al snel moeite had met laden. Logisch ook, want zoals je in dit PS5 pre-order artikel al hebt kunnen lezen heer er een flinke schaarste aan PS5 consoles. Bestellen kan inmiddels wel, bij bijvoorbeeld Nedgame, maar de levering is dan pas in begin 2021.

Intertoys plaatste meteen om 09:00 onderstaand bericht, om deze vervolgens weer snel weg te halen. Wellicht om dat het iets teveel op zou vallen als dit bericht meteen stipt om 09:00 al verschijnt. De bestel-knop? Die is gek genoeg nooit live geweest vanochtend.

Op Twitter lees je dan ook reacties van veel gefrustreerde consumenten en eigenlijk niemand die het ook daadwerkelijk gelukt is om de PS5 aan te schaffen bij Intertoys. Er heeft wel een knop in de overzichtpagina live gestaan met ‘ophalen in de winkel’ welke vervolgens linkte naar de productpagina, zonder verdere mogelijkheden tot bestellen.

Zoals al eerder gemeld werkt Sony samen met een aantal geselecteerde retailers, ook Coolblue hoort hier bijvoorbeeld niet bij – zij nemen dan ook geen pre-orders aan en beginnen pas bij release met de verkoop van de console. Mogelijk dat Intertoys hier ook op teruggekomen is, omdat ze simpelweg nog niet weten hoeveel consoles zij gaan krijgen.

We hebben geprobeerd om Intertoys te vragen om informatie, maar zij waren niet bereikbaar voor commentaar.

Intertoys heeft de PS5 toezegging van sony nooit gehad jongens. Deze melding was er direct om 9.00. Snel weggehaald omdat het te verdacht leek maar nu laten ze iedereen de hele dag een tijd verdoen want hij komt nieeet! Ga lekker iets anders doenn pic.twitter.com/F5GroWzchd — OnlyFantjesⓋ (@OnlyFantjes) September 18, 2020