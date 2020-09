In juni brachten V1 Interactive en Private Division de ambitieuze shooter Disintegration uit, maar echt succesvol is de game niet. Dat blijkt nu uit het nieuws dat men besloten heeft de multiplayer servers te gaan sluiten. Vanaf 17 november is het niet meer mogelijk om de game online te spelen en dat betekent een levensduur van slechts vijf maanden.

De primaire reden voor het sluiten van de servers is een gebrek aan spelersinteresse in de game, waardoor het financieel niet verstandig is om de servers open te laten. De game is inmiddels ook verdwenen uit de PlayStation Store en daarmee komt er alweer een einde aan Disintegration.

“We have made the difficult decision to remove Disintegration’s multiplayer modes from the game across all platforms. This will be done in phases over the coming months, starting today with the removal of the in-game store, and will conclude on November 17th with the full removal of multiplayer. The single player campaign will remain fully playable moving forward.

From both the development team at V1 Interactive and publishing group at Private Division, we stand by the creative risks taken to launch such a unique, genre-bending game created by this small but talented and passionate team. While our player base showed interest in the single player campaign, the game unfortunately struggled to build a significant audience necessary for a compelling multiplayer experience. After weighing options, we have collectively made the decision to sunset the multiplayer support.

We believe the video game industry needs constant innovation, and we will continue to take risks, follow creative visions, and support new ideas.