Gisteren kon je al lezen dat Sony aan had gegeven dat 99% van de PlayStation 4 bibliotheek forward compatible is met de PlayStation 5. Daarmee is zo goed als elke PS4-game op de nieuwe console van Sony te spelen, hoewel onduidelijk is welke titels buiten de boot vallen.

Over games van andere platformen werd niet gesproken en hoewel er al wat hints waren dat het niet mogelijk zou zijn, heeft Sony nu definitief uitsluitsel gegeven. Games voor de eerste PlayStation, de PlayStation 2 en PlayStation 3 zijn niet speelbaar op de PlayStation 5.

Het is niet dat het technisch onmogelijk is, het zit hem vooral in de focus van Sony op nieuwe technologieën. Hierdoor was er geen mogelijkheid om de echt oudere games ook draaiend te krijgen op de nieuwe console.

Naar verwachting – hoewel niet bevestigd – zal het wel mogelijk zijn om klassiekers op de PlayStation 5 te spelen die nu ook digitaal op de PlayStation 4 beschikbaar zijn. Denk dan aan digitale PS2 Classics om maar wat te noemen.