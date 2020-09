Afgelopen woensdag toonde Bluepoint Games met Sony de nodige gameplaybeelden van de Demon’s Souls remake. Dat zag er erg goed uit en liefhebbers kunnen er op 19 november gelijk mee aan de slag, gezien het een launchgame voor de PlayStation 5 is.

Met die vrijgegeven beelden is er natuurlijk nu vergelijkingsmateriaal beschikbaar tegenover het origineel en dat is wat er gebeurt in de video hieronder. De nieuwe footage wordt naast de footage van de PlayStation 3 gelegd en de verschillen zijn fors.

Bluepoint Games is een meester in remakes en dat bewijzen deze beelden nog maar eens.