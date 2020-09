Na wat geruchten over een Spider-Man remaster voor de PlayStation 5 gaf Sony afgelopen woensdag uitsluitsel. De game uit 2018 komt inderdaad naar de nieuwe PlayStation in de vorm van backwards compatibility, alsook een remaster. Ook zal de game gebundeld worden met Miles Morales, wat voornamelijk interessant is voor als je het vorige deel niet gespeeld hebt.

Mocht je voor de Ultimate Edition gaan, dan bevat deze Spider-Man: Miles Morales, Spider-Man en alle City That Never Sleeps uitbreidingen. Een prachtig pakket om je langdurig mee te vermaken, maar wat is nu precies een ‘remaster’ in termen van Insomniac Games? Een simpele upgrade of iets meer?

James Stevenson, community director, heeft op het PlayStation Blog aangegeven dat men er werk van gemaakt heeft. Een groot deel van de assets zijn geüpdate om zo optimaal gebruik te maken van de PlayStation 5 kracht. Hierdoor zien personages, hun huid, ogen, haar, animaties en nog veel meer er een stuk beter uit.

Ook wordt ray tracing toegepast voor betere reflecties, verder kent de game mooiere schaduwen, verbeterde belichting, meer voetgangers en voertuigen, en de game is speelbaar op 60 frames per seconde. Daarnaast profiteer je nu van snelle laadtijden, 3D audio, de DualSense features, nieuwe fotomodus functies, Trophies én drie nieuwe pakken voor Spider-Man.

Interessant is dat expliciet wordt aangegeven dat je de platinum Trophy opnieuw kunt behalen. Dat betekent dus dat er een aparte Trophyset wordt geüpload voor de PS5-versie. Liefhebbers van de game hebben dus wat om naar uit te kijken. Bestaande bezitters van de game krijgen een gratis upgrade.