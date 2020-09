Volgende week vrijdag ligt Mafia: Definitive Edition in de winkels en dat belooft een prachtige remake te worden, zoals je hier kunt lezen. In de game volg je het verhaal van Tommy die zich opwerkt binnen de gelederen van de Salieri familie, maar dat gaat niet zonder slag of stoot.

Meer dan eens wordt Tommy eropuit gestuurd op klusjes te klaren en dat varieert van racen tot iemand z’n hersenen inslaan. Met een korte nieuwe trailer laat 2K Games hier nu iets meer van zien, druk hieronder op play. Inmiddels zijn we overigens bezig met de game, volgende week donderdag mag je onze review verwachten.