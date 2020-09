Tussen al het PlayStation 5 nieuws door hebben we natuurlijk nog genoeg PS4-games om ons mee te vermaken, waaronder Hyper Scape. Als je in deze game nog wat XP nodig hebt om je Battle Pass te levelen, dan is het verstandig om Hyper Scape nu te gaan spelen. Vandaag en morgen krijg je namelijk dubbel XP voor alle acties die je doet in Neo Arcadia.

Dat is overigens niet de enige manier om meer XP binnen te harken, ook krijg je twee keer zoveel uitgekeerd via de Twitch Crowncast-extensie door daar naar je favoriete streamer te kijken. Verder is het handig om te weten dat momenteel de Turbo modus beschikbaar is, meer daarover kan je hier vinden.