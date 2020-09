Exclusives zijn voor velen vaak dé reden om te kiezen voor een bepaalde console. Door de jaren heen hebben de verschillende consoles dan ook een hele resem aan exclusives weten te produceren, de één uiteraard al meer dan de ander. Maar dan zijn er ook de tijdelijke exclusives, die ‘vervelende’ gevallen die tegelijk wel en ook niet echt exclusief zijn. Deathloop, de nieuwe game van Arkane, wordt er zo eentje.

Telkens wanneer we beelden van Deathloop zagen, was dit tijdens een Sony evenement en de game werd ook gepromoot als een PS5-game. Deathloop wordt geen launchtitel voor de PS5, maar komt in de loop van het tweede kwartaal van 2021 wel “exclusief” naar de PS5 en pc… om minstens een jaar later ook op de Xbox uit te komen. Dat werd bevestigd in een recent bericht van Bethesda zelf.

We mogen Deathloop dus in de loop van 2021 verwachten op PS5 en pc, gevolgd door de Xbox in de loop van 2022.