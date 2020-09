Al enige tijd doen geruchten de ronde over het bestaan van een Need for Speed: Hot Pursuit Remaster. Eerst sprak journalist Jeff Grubb al over het bestaan van die remaster, waarna plots ook op Amazon een productpagina opdook. Het ziet er dus sterk naar uit dat deze game er wel degelijk komt en daar is nu zelfs nog meer bewijs van opgedoken.

Volgens een tweet van Gematsu heeft Need for Speed: Hot Pursuit Remaster namelijk sinds kort een officiële rating gekregen in Korea. Bovendien vermeldt deze rating expliciet een PS4-versie, terwijl de Amazon-pagina eerder enkel naar het potentiële bestaan van een Xbox- en pc-versie verwees. Het origineel dateert intussen al uit 2010 en het ziet er dus naar uit dat we binnenkort opnieuw met deze titel aan de slag zullen kunnen. Over een next-gen versie werd op dit moment nog niets gezegd, maar we houden jullie op de hoogte van alle updates…