Gisterenavond werd de derde episode van Night City Wire uitgezonden, een reeks livestreams waarin CD Projekt RED meer beelden en informatie van Cyberpunk 2077 deelt. Deze derde uitzending stond volledig in het teken van Night City, de enorme stad die de open wereld van de game vormt.

De livestream begon met de ‘Postcards from Night City’, een video waarin de stad aan je wordt voorgesteld. De stad bestaat uit verschillende districten en afgaande op de beelden tref je veel variatie in de stad aan. Vervolgens kwam Miles Tost, senior level designer aan het woord, met meer achtergrondinformatie over Night City.

Het tweede deel van de livestream draaide om de gangs uit Cyberpunk 2077. In Night City leven allerlei gangs en deze werden door middel van een gameplay video geïntroduceerd. Ook dit werd gevolgd door een gesprek met één van de ontwikkelaars. Hij vertelde meer over de gangs van Night City en de rol die ze hebben in de stad.

Hieronder kun je de video’s en de gehele Night City Wire uitzending bekijken. Cyberpunk 2077 komt op 19 november uit voor de PlayStation 4, Xbox One en pc. De game is ook meteen via backwards compatibility te spelen op de PlayStation 5. Ergens in 2021 brengt CD Projekt RED nog een echte next-gen versie van het spel uit.

Postcards from Night City

Gangs of Night City

Night City Wire: Episode 3