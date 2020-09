Rockstar Games heeft met de wekelijkse GTA Online update weer verschillende leuke promoties geactiveerd. Deze keer zijn er drie modi waarin je extra beloningen krijgt. Wanneer je Overtime Rumble of King of The Hill speelt, ontvang je drie keer zoveel GTA$ en RP als normaal. Smuggler’s Run Air Cargo Sales geven je dubbele beloningen.

Deze week is er ook een speciale actie waarmee je flink wat in-game geld kunt verdienen. Er zijn namelijk tien rekwisieten gestolen van Solomon Richards, de bekende filmproducent uit de game. Kijk dus goed om je heen wanneer je de wereld van GTA Online verkent. Als je de tien voorwerpen voor 23 september weet te vinden, krijg je GTA$250K als beloning. Als je de collectibles als hebt verzameld, krijg je het geld komende week ook op je virtuele rekening gestort.

Bij de Lucky Wheel in The Diamond Casino & Resort is natuurlijk ook weer een nieuwe hoofdprijs te winnen. Deze week gaat het om een sportwagen, namelijk de Progen Itali GTB. Als laatste kun je ook nog profiteren van de onderstaande kortingen.