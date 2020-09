Sony heeft zojuist een tweet geplaatst waarin zij hun excuses aanbieden voor hoe de pre-orders voor de PS5 gegaan zijn. Zoals iedereen die een PS5 wilde kopen wel weet ging dit erg rommelig en was bijvoorbeeld de grootste retailer in Nederland, Bol.com, al binnen een kleine 20 minuten door de voorraad heeen.

Sony geeft toe dat dit een stuk soepeler had gekund en de Japanse tech-gigant belooft het goed te gaan maken. Er komen nieuwe rondes aan en Sony meldt dat retailers dit zullen communiceren op eigen initiatief, het is dus nu aan de Bol.com’s, Game Mania’s en MediaMarkten om de juist communicatie te doen omtrent nieuwe pre-orders.

Wij houden dit natuurlijk nauwlettend in de gaten, dus als je PSX-Sense blijft lezen ben je er als het goed is op tijd bij. Voor dit jaar is er namelijk meer voorraad onderweg, aldus Sony. De kans dat je dus naast het net vist is klein en de bestellingen bij Nedgame waar 2021 wordt gezegd worden vermoedelijk ook nog dit jaar uitgeleverd.

Let’s be honest: PS5 preorders could have been a lot smoother. We truly apologize for that.

Over the next few days, we will release more PS5 consoles for preorder – retailers will share more details.

And more PS5s will be available through the end of the year. pic.twitter.com/h1TaGsGBun

— PlayStation (@PlayStation) September 19, 2020