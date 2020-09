Na een jarenlange stilte was het afgelopen vrijdag eindelijk zover: Crysis is terug. Het eerste deel uit de reeks, dat in 2007 uitkwam, is nu in de vorm van een remaster opnieuw uitgebracht. Crysis werd onder meer geroemd vanwege de visuele pracht en nu is de game in een nieuw, hedendaags jasje gestoken.

Om de terugkeer van Crysis te vieren is er een launch trailer uitgebracht en die kun je hieronder bekijken. Crysis Remastered is nu verkrijgbaar voor de PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch en pc.