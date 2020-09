Eerder deze maand verscheen Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, een remaster van de actie-RPG die oorspronkelijk in 2012 uitkwam. Zoals je in onze special hebt kunnen lezen zijn we best te spreken over de game, maar toch waren er nog wel de nodige problemen.

Gelukkig heeft ontwikkelaar Kaiko inmiddels een update voor Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning uitgebracht, die verschillende problemen oplost. Eén van de opgeloste issues is een game breaking bug die ervoor zorgde dat vijanden en hun loot plotseling verdwenen, waardoor je geen progressie meer kon maken. Deze bug veroorzaakte ook ook crashes en maakte je savedata corrupt.

Deze zeer vervelende bug zou nu verleden tijd moeten zijn en daarnaast zijn er nog meer fixes en verbeteringen doorgevoerd. De volledige changelog van update 1.05 voor Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning – die slechts 188MB weegt op de PlayStation 4 – lees je hieronder.