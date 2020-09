Het is inmiddels duidelijk dat de PlayStation 5 een behoorlijk grote console wordt. Al sinds de onthulling van het ontwerp van de PS5 is er veel over de grootte van het apparaat gesproken en eerder deze week werden de exacte afmetingen bekend. Nu zijn er nieuwe foto’s van de PlayStation 5 opgedoken die nogmaals benadrukken dat de console echt vrij groot is.

De foto’s zijn afkomstig van de FCC, een commissie die producten officieel goedkeurt. Het zijn de eerste duidelijke foto’s van de PlayStation 5 en hiermee krijgen we de console ook wat duidelijker van alle kanten te zien. Op de foto’s zien we tevens de DualSense controller en de standaard voor de console die bij ieder exemplaar wordt meegeleverd.