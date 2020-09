Cyberpunk 2077: Alles Wat We Weten – Cyberpunk 2077, de nieuwste game van CD Projekt RED, is al sinds 2012 in ontwikkeling. Na een eerste teaser in 2013, werd het echter stil rondom de game. Daar kwam in 2018 verandering in, toen de game met een fantastische trailer tijdens de E3 persconferentie van Microsoft officieel werd onthuld. Sindsdien is er heel wat informatie naar buiten gekomen en na meerdere keren te zijn uitgesteld, lijkt de game dan eindelijk bijna in ons midden. Als we alles zouden vastleggen wat er inmiddels is geschreven, dan eindigen we waarschijnlijk met een boek in plaats van een artikel. Om dat te voorkomen, lees je in dit overzicht alvast een uitgebreide samenvatting van alles wat je over Cyberpunk 2077 moet weten.

Cyberpunk 2077 Inspiratie

Cyberpunk 2077 is gebaseerd op Cyberpunk: The Roleplaying Game of the Dark Future, een tabletop RPG van Mike Pondsmith, dat in 1988 door R. Talsorian Games voor het eerst werd uitgebracht. In 1990 volgde er een tweede editie met de titel Cyberpunk 2020, die tevens een gedetailleerd bronboek over Night City zelf bevatte, de hoofdlocatie van de game. Vandaag de dag is het de setting van Cyberpunk Red, de officiële tabletop prequel op Cyberpunk 2077, dat 30 jaar voor de gebeurtenissen in Cyberpunk 2077 plaatsvindt.

De wereld van Cyberpunk is een retrofuturistische nachtmerrie, waarin de lijn tussen mens en machines door cybernetische modificaties is vervaagd. Door de hebzucht van megacorporaties zijn landen langzaamaan verdwenen en wordt de wereld overspoeld met nieuwe technologieën. Door aanhoudend economisch verval, opstanden en een groot contrast tussen arm en rijk, heerst er complete chaos. Het is een dystopische samenleving waarin het ieder voor zich is en de restanten van de politie mankracht tekortkomt om alle facties in het gareel te houden.

Cyberpunk 2077 Verhaal

In Cyberpunk 2077 ga je aan de slag als V. Dit personage is niet vooraf gedefinieerd, zoals bijvoorbeeld Geralt dat wel was in The Witcher-serie. Daardoor staat het je vrij om zelf je personage in een uitgebreide editor vorm te geven. Er zijn geen traditionele klassen om uit te kiezen. Je kiest zelf je vaardigheden en voordelen. Ook zal je niet gevraagd worden om een vooraf bepaald geslacht te kiezen. In plaats daarvan kun je zelf lichaamstypes, stemmen en andere uiterlijke kenmerken moeiteloos met elkaar combineren. Met andere woorden: je bouwt een unieke uitdrukking van de menselijke vorm zonder dat je restricties worden opgelegd.

Dat heeft niets te maken met het tegemoet komen aan bepaalde groepen in onze samenleving, maar meer met transhumanisme, het centrale thema van de game. Deze speculatieve vorm van filosofie probeert, om de door de natuur gestelde grenzen van het menselijke bestaan, te doorbreken. Zo kun je gedurende de game jezelf continu met cybernetische modificaties aanpassen, waardoor je uiteindelijk meer mens als machine bent. V is namelijk een huurling die in Night City op jacht is naar een implantaat die de gebruiker eeuwig leven schenkt. Als speler kun je zelf kiezen, hoe ver je daarvoor wilt gaan. Voordat het echter zover is, moet je eerst je Life Path kiezen.

Cyberpunk 2077 Life Paths

Life Paths verzorgen het achtergrondverhaal van V. Je keuze bepaalt niet alleen waar je in de game begint, het past ook de status van je personage aan. Dat heeft direct invloed op wie je ontmoet in de game en uit welke dialoog opties je kunt kiezen tijdens het spelen. Afhankelijk van je gekozen achtergrond, kun je zelfs uitgesloten worden van bepaalde verhaallijnen. Wil je dus echt alles ervaren wat Cyberpunk 2077 te bieden heeft, dan zul je de game met alle drie de Life Paths moeten uitspelen. Je kunt kiezen uit Corporate, Street Kid en Nomad.

Corporate:

Als Corporate begint je avontuur als agent bij Arasaka, de megacorporatie die het in Night City voor het zeggen heeft. Je start gelijk met een lijf vol cybernetische implantaten van militaire kwaliteit en prestatiebevorderende drugs. In deze wereld van list en bedrog word je door je baas, Arthur Jenkins, aan het werk gezet om een zojuist gepromoveerde collega uit te schakelen. Terwijl je in een bar de moord met je beste vriend Jackie Welles beraamt, grijpt Arasaka in. Je bent niet alleen je baan kwijt, ook al je implantaten en drugs worden afgepakt.

Nomad:

Normaliter zie je Nomads in groepen, jij start echter helemaal alleen in de Badlands. Een zo goed als verlaten woestijn buiten de stad, dat niet in een Mad Max film zou misstaan. Je start in een garage waar jij je aan het voorbereiden bent op een klus. Jackie Welles is je contactpersoon en samen moeten jullie een pakketje Night City in zien te smokkelen. Dat eindigt echter met een wilde achtervolging door de woestijn, waarin je je al rijdend een weg naar vrijheid moet zien te schieten en waardoor je uiteindelijk in Night City zelf belandt.

Street Kid:

De naam zegt het eigenlijk al. Als Street Kid ben je op de straten van Night City opgegroeid. Je kent de stad op je duimpje en beschikt over veel connecties. Je verhaal begint in een louche bar waar een plaatselijke Fixer je een missie voorschotelt om een auto te stelen. Dat loopt echter fout af als je Jackie Welles tegen het lijf loopt, die dezelfde auto probeert te stelen. Niet dat Jackie het probleem is; het is meer dat de politie jullie op heterdaad betrapt en de arrogante eigenaar van de wagen jullie wil laten vermoorden.

Cyberpunk 2077 Night City

Inmiddels heb je de naam al herhaaldelijk voorbij zien komen en dat komt omdat Night City eigenlijk echt de hoofdrol in zowel de tabletop RPG als in Cyberpunk 2077 speelt. De stad kent een uitgebreide geschiedenis die teruggaat tot de allereerste uitgave van de tabletop RPG in 1988. Night City ligt in de staat Californië en wordt in de game als een open wereld gepresenteerd. De stad kent zes verschillende districten. Voor de megacorporaties is City Center de thuisbasis. In het luxueuze en grotendeels Japanse Westbrook vermaken de rijken zich terwijl de immigranten voornamelijk in Watson leven. De buitenwijken van de stad liggen in het Heywood district en Pacifica is waar de meeste bendes geconcentreerd zijn. Tot slot is er nog Santo Domingo, het industriële hart van de stad.

Vroeg of laat zal je met ieder district in aanraking komen en hoewel de stad een donkere kant heeft, zul je daar tijdens je eerste kennismaking weinig van merken. Night City ziet er namelijk prachtig uit en bruist van het leven. Doordat de stad een smeltpot van verschillende culturen is, zien zowel de mensen als de gemeenschappen er ook daadwerkelijk anders uit. De wereld zit boordevol details en alles wat je ziet lijkt een eigen verhaal te vertellen. Enorme wolkenkrabbers doen je omhoog kijken en de vele neonreclames prikkelen je zintuigen. Daarnaast zijn veel gebouwen in de game, waaronder de wolkenkrabbers, te betreden. Hoewel de stad qua oppervlakte niet groter is dan de wereld van The Witcher 3: Wild Hunt, is het wel meer verticaal opgebouwd en daardoor inhoudelijk ook groter.

Verder hebben de NPC’s allen hun eigen routine. Zo is het bijvoorbeeld overdag in een winkelstraat erg druk, terwijl je er in de avond rustig kunt rondlopen. NPC’s hebben hun eigen leven, doen boodschappen, gaan naar hun werk toe of maken met elkaar een praatje op straat. Night City heeft daardoor zijn eigen ritme, waardoor ontwikkelaar CD Projekt RED er moeiteloos in slaagt om een geloofwaardige wereld neer te zetten. Het loont dan ook om goed je ogen en oren open te houden. Niet alleen loop je zo geen opdrachten of verhalen mis, je kunt op die manier ook meer over de geschiedenis van Night City leren. Je kunt namelijk in de game op zoek naar Shards. Dat zijn een soort van futurische e-readers waarop je onder meer verhalen en artikelen over de stad zelf kunt lezen.

Heeft het bovenstaande je interesse geprikkeld? Op www.nightcity.love kun je nog meer over de “City of Dreams” lezen.

Cyberpunk 2077 Hoe speelt het?

Het eerste dat aan Cyberpunk 2077 opvalt is dat je niet langer over de schouder van je personage kijkt tijdens het spelen. Door de immense schaal en verticaliteit van de stad heeft ontwikkelaar CD Projekt RED bewust voor een first-person-perspectief gekozen. Die keuze heeft echter nog meer redenen. Zo maakt de game gebruik van cut-scènes om niet alleen zijn verhaal te vertellen, maar ook om interacties met andere NPC’s te hebben. Door ook hier het first-person-perspectief te blijven gebruiken, heb je daadwerkelijk invloed op wat er in een cut-scène gebeurt. Normaliter waren cut-scènes een passieve aangelegenheid, nu kun je echter midden in het gesprek besluiten om je pistool te trekken en in iemands gezicht te duwen, wat een heel andere dynamiek aan de beleving geeft. Uiteraard hebben je acties ook gevolgen, waardoor de ervaring een stuk interactiever is.

Tot slot speelt de keuze van een first-person-perspectief ook een belangrijke rol bij de gevechten omdat je Cyberpunk 2077 voornamelijk als een shooter speelt. Hoewel er heel wat onderliggende RPG-systemen zijn die de uitkomst van een gevecht bepalen, voelen de wapens direct vanaf het begin gewichtig aan en reageren lichamen gepast op kogelinslagen. Daarnaast ben je ook erg mobiel en duik je vlot in en uit dekking. Dit systeem is echter zo ontworpen dat je nooit blijft vastplakken aan het decor en je voldoende bewegingsruimte blijft behouden. Verder is het beschikbare wapenarsenaal erg uitgebreid. Zo zijn er zware Power Weapons, geavanceerde Tech Weapons en Smart Weapons die je vijanden volgen. De onderstaande video gaat dieper op de verschillende wapens en het gevechtssysteem in.

Voordat het echter zover is, dien je eerst de stad beter te leren kennen. Naast een minimap om de omgeving in kaart te brengen, beschik je ook over een mobiele telefoon waarmee je beeldgesprekken kunt voeren en berichten kunt versturen. Dat is erg handig, want ieder district heeft zijn plaatselijke Fixer die je van opdrachten kan voorzien. Je krijgt dan een tekstbericht met beschikbare opdrachten, zodat je zelf kunt kiezen wat je wilt doen. Tijdens het verkennen van de stad bots je ook voortdurend op extra activiteiten. Door bijvoorbeeld naar de politiescanner te luisteren kun je misdaden opsporen en voor een beloning de overwerkte politiediensten een helpende hand bieden. Uiteraard hoef je dat niet allemaal lopend te doen. De game bevat heel veel voertuigen en je hoeft nooit te onthouden waar jij je eigen auto geparkeerd hebt. Met een druk op de knop komt je auto, net zoals KITT uit Knight Rider, automatisch naar je toe gereden.

Eenmaal bij een opdracht aangekomen, bepaal je zelf hoe je die aanpakt. Indien je mondig genoeg bent is diplomatie een optie. Laat jij liever je wapens praten, dan kun je met grof geweld te werk gaan of je vermijdt de confrontatie door ongezien de klus te klaren. Jouw speelstijl bepaalt hoe je personage verder ontwikkelt. Hoe meer je bijvoorbeeld een specifiek wapen gebruikt, hoe beter V er mee leert om te gaan. Daarnaast verdien je ook punten die je kunt gebruiken om V’s vaardigheden te verbeteren. Je kunt kiezen uit vaardigheden die in drie verschillende klassen zijn ingedeeld. Je hebt de Netrunner, Technie en solo klassen. Verder verdeel je punten over de statistieken Body, Intelligence, Reflexes, Technical en Cool. Bij een Ripper Doc koop je cyberwares en heb je teveel geld op zak, dan kun je nog een stapje verder gaan door op de zwarte markt illegale militaire verbeteringen aan te schaffen.

Cyberpunk 2077 Braindances

In Cyberpunk 2077 spelen Braindances een belangrijke rol. Deze technologie stelt gebruikers in staat om de herinneringen, inclusief de emoties, van anderen te beleven. Aanvankelijk was het bedacht als hulpmiddel om mensen met een psychische aandoening beter te helpen. Echter is het inmiddels uitgegroeid tot een nieuwe media hype. Op de zwarte markt wordt er dan ook gretig gehandeld in illegale Braindances zoals flatliners. Dat zijn de herinneringen van personen die zijn omgekomen. Met andere woorden: je kunt hun dood zelf opnieuw beleven. In de game ontmoet je Evelyn Parker, een vriendin van V. Dankzij haar krijg je de beschikking over een editing mode waarmee je Braindances kunt analyseren. Zo kun je aanwijzingen achterhalen die eerder niet zijn opgevallen. Dat kan goed van pas komen bij het voltooien van je opdrachten.

Cyberpunk 2077 Facties

De maatschappij in Cyberpunk 2077 wordt volledig door megacorporaties beheerst. Als je daar niet bij hoort, dan kun je het als gewone burger alsnog redelijk goed doen met bijvoorbeeld een eigen winkel, zoals de Ripper Docs, maar het gros van de bevolking leeft in armoede. Uiteraard werkt dat criminaliteit in de hand en Night City kent dan ook acht grote gangs. Namelijk: Maelstrom, Animals, Voodoo Boys, 6th Street, The Mox, Tyger Claws, Valentinos en de Scavengers. In de onderstaande video worden die gangs een voor een aan je voorgesteld. De politie is uiteraard niet opgewassen tegen de enorme hoeveelheid criminaliteit in de stad. Een vergelijking met de wetteloosheid van het Wilde Westen is hier dan ook zeker op zijn plaats.

Cyberpunk 2077 Johnny Silverhand

We kunnen geen samenvatting schrijven zonder Johnny Silverhand te noemen, verreweg het meest bekende personage uit het Cyberpunk universum. Deze rebelse Rockerboy kent een lange geschiedenis en wordt in de game door niemand minder dan Keanu Reeves gespeeld. Ontwikkelaar CD Projekt RED blijft opzettelijk vaag over zijn rol, maar dankzij een chip in je lichaam is hij gedurende de game altijd bij je om commentaar te geven. Hij leeft dus letterlijk in je hoofd. Echter heeft Johnny Silverhand zijn eigen agenda, dus je bepaalt zelf of hij je vriend of je vijand is.

Cyberpunk 2077 Toekomst

Ontwikkelaar CD Projekt RED heeft al laten weten dat Cyberpunk 2077 dezelfde hoeveel extra content krijgt zoals dat bij The Witcher 3: Wild Hunt het geval was. Dus je kunt weer kleine gratis uitbreidingen verwachten en twee grote uitbreidingen. Ik zeg expres uitbreidingen, want dat wat er in de Season Pass van The Witcher 3: Wild Hunt zat, waren haast games op zich. Nadat dit alles in ons midden is volgt er nog een standalone Cyberpunk 2077 multiplayer ervaring die een vorm van microtransacties zal bevatten. Alles blijft echter niet beperkt tot games. In aanloop naar de release lanceren de eerste delen van de Cyberpunk 2077: Trauma Team comic waarin we Nadia volgen, een medewerker van de geprivatiseerde hulpdienst van Night City. Tot slot brengt Netflix in 2022 Cyberpunk: Edgerunners uit, een anime reeks van 10 afleveringen.