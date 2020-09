Hoewel we de afgelopen dagen veel meer te weten zijn gekomen over de PlayStation 5, zijn er alsnog wel wat vraagtekens overgebleven. Zo hebben we bijvoorbeeld nog niets gezien van de user interface van de console, iets waar veel mensen benieuwd naar zijn. Recent liet Sony wel doorschemeren dat we binnenkort eindelijk meer gaan zien van de UI, maar wanneer precies is nog onduidelijk.

In de tussentijd is er namelijk een nieuw patent van Sony opgedoken voor een user interface en mogelijk draait dit dus om de daadwerkelijke UI van de PlayStation 5. De bijbehorende afbeelding kun je hierboven bekijken (klik op de afbeelding voor een grotere versie). Het lijkt allemaal wat onduidelijk, maar een gebruiker van ResetEra heeft wat details uit het document van het patent gehaald.

Onderaan het scherm wordt een thumbnail bar voor games weergegeven. Als je een game in de UI selecteert, verschijnt er onderaan een reeks iconen, die je bepaalde mogelijkheden voor de game geeft. Zo zou er een ‘quick menu’ verschijnen, die je kan gebruiken om een party te starten of om te bekijken hoe lang je de game hebt gespeeld. De rest van de iconen hebben betrekking tot in-game events, missies, hints en video content. Deze knoppen verschillen per gebruiker en worden afgestemd op wat je hebt gedaan in het spel. Als voorbeeld wordt gegeven dat als je missie 9 in een game hebt voltooid, er een knop voor missie 10 verschijnt en het hint panel specifieke hints voor die missie weergeeft. Ook wordt beschreven dat als een vriend die ene missie heeft gespeeld, het panel dit laat zien en je meer informatie kunt bekijken over zijn of haar activiteit in die missie.

Bovenin het scherm zien we gebruikelijke iconen voor bijvoorbeeld je vriendenlijst en berichten. Nieuw is hierbij dat je een groep van ‘hechte’ vrienden kunt maken en hun thumbnails worden in die bovenste balk weergegeven. De rest van je vrienden zitten verborgen achter de reguliere knop voor je vriendenlijst. Deze iconen van je beste vrienden kunnen oplichten, wanneer ze bepaalde activiteiten uitvoeren. Wanneer ze je bijvoorbeeld een bericht sturen of een livestream starten, zou je dit dus meteen via het icoon van je vriend kunnen zien.

Het is natuurlijk nog even afwachten of dit patent inderdaad de user interface van de PlayStation 5 beschrijft. Wel is het zo dat diverse features overeenkomen met eerdere uitspraken van Sony en eerdere geruchten. Zo is vaak de nadruk gelegd op sociale features, die ook in dit patent terugkeren. Daarnaast heeft Sony eerder al letterlijk gezegd dat de UI van de PS5 informatie over beschikbare missies in singleplayer games weergeeft en je de mogelijkheid biedt om mee te doen aan activiteiten in multiplayer games. Ook dat zijn elementen die we dus in dit patent terugzien.