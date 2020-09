Veel grote games op de PlayStation 4 nemen tegenwoordig ook flink wat ruimte op de harde schijf in beslag. Tot op heden was het onduidelijk hoe dit gaat zijn met PlayStation 5 games. Sony heeft nu de webpagina’s van enkele PS5 games van een update voorzien, waardoor we nu voor van een paar titels weten wat de installatiegrootte op de SSD van de PS5 gaat zijn.

Zo blijkt dat Demon’s Souls op de PlayStation 5 in totaal 66GB in beslag neemt. Voor Spider-Man: Miles Morales heb je wat minder ruimte nodig, namelijk 50GB. Voor de Ultimate Edition van Spider-Man: Miles Morales heb je in totaal 105GB nodig. Hieruit kunnen we dus de conclusie trekken dat de PS5-remaster van Spider-Man 55GB in beslag neemt.

Dit zijn nog altijd flinke aantallen, maar toch moeten we daar een kanttekening bij plaatsen. Zo weegt Spider-Man op de PlayStation 4, inclusief alle DLC die ook bij de PS5-remaster inbegrepen zit, nu ongeveer 75GB in beslag. Dit is aanzienlijk meer dan de 55GB die je op de PS5 nodig hebt voor de remaster. Daarnaast zijn bijvoorbeeld textures van PlayStation 5 games van hogere kwaliteit, dus het lijkt erop dat PS5 games in verhouding echt wel wat minder ruimte in beslag nemen.