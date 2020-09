De reveal van Hogwarts Legacy bracht bij vele “potterheads” onlangs een hele hoop vreugde los. De magische wereld van Harry Potter is dan ook enorm populair gebleken door de jaren heen en de verschillende media die hierop gebaseerd zijn blijven maar komen. Het begon echter allemaal met de Britse schrijfster Joanne Rowling, J.K. voor de vrienden, die in 1997 het eerste Harry Potter boek uitbracht.

Sindsdien is de vrouw enorm actief geweest met allerlei Potter-gerelateerde zaken, maar Hogwarts Legacy draagt haar stempel echter niet. Warner Bros. bevestigde namelijk in een recente FAQ dat “dit geen nieuw verhaal is van J.K. Rowling”, maar wel een totaal nieuw verhaal waarbij jij het leven van een student op Zweinstein beleeft zoals nooit tevoren. Hogwarts Legacy speelt zich bovendien af voor de Harry Potter boeken, dus alles wat je beleeft, is nieuw.

J.K. Rowling gaf echter haar vertrouwen aan Portkey Games, een afdeling van Warner Bros. Games die zich zal focussen op games binnen het Potter-universum.