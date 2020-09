Kort na de nieuwe beelden die op het PS5-evenement werden getoond, verschenen verschillende pre-order pagina’s online voor de Demon’s Souls Remake. De pre-order pagina in de officiële Sony Store toonde echter een klein verschil met andere pagina’s: de aankondiging van een nieuw wapen dat als pre-order bonus met de game meegegeven wordt. We zeggen “toonde” in de verleden tijd, want vreemd genoeg is die info inmiddels weer weggehaald uit de beschrijving.

Het wapen in kwestie is de “Reaper Scythe”, een wapen dat gebruikt wordt door de Reapers of the Shrine of Storms. Door de specifieke vorm van het wapen, heb je veel kracht en behendigheid nodig om het correct te gebruiken, maar in ruil krijg je wel een enorm destructief wapen. Waarom deze info offline werd gehaald, is momenteel niet duidelijk. Hieronder kan je echter wel een screenshot bekijken van het wapen, want eenmaal iets op het internet verschijnt, krijg je het er sowieso toch niet meer af.

De Demon’s Souls Remake verschijnt tegelijk met de PS5 op 19 november.