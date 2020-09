Eén van de launchgames van de PS5 is Devil May Cry 5: Special Edition. Deze next-gen versie van de fantastische actiegame uit 2019 maakt volledig gebruik van de infrastructuur van de PS5 om ons zo te doen kennismaken met wat next-gen zoal in petto heeft. Daarnaast krijgen we ook toegang tot Vergil, Dante’s tweelingsbroer, wat op zich al een reden kan zijn om deze helse tocht nog eens te doornemen.

Devil May Cry 5: Special Edition komt eerst digitaal uit op 19 november, maar een fysieke editie volgt later. Die fysieke versie heeft ook een eigen box-art gekregen die er toch wel erg netjes uitziet. Check hem hieronder!