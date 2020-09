Sinds Ubisoft met Assassin’s Creed IV: Black Flag virtuele piraterij weer populair maakte, krijgen we regelmatig nieuw kanonnenvoer op ons bord. King of Seas is zo’n titel, die eind dit jaar nog in de winkelrekken zal belanden.

De nieuwste trailer toont alvast dat King of Seas zal uitpakken met een charmant, cartoonesk stijltje en dito gameplay. Ook leuk: de game genereert willekeurig een gloednieuwe spelwereld bij elke nieuwe playthrough.

In theorie betekent dit dus een eindeloze speelduur… We hopen dat de game een dergelijke tijdsinvestering waard zal zijn.