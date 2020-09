De dames en heren van CD Projekt RED weten heel goed waar ze mee bezig zijn als het op verhaalvertelling aankomt. The Witcher 3 slaagde er bijvoorbeeld enorm goed in om spelers onder te dompelen in een lang en diepgaand plot. Misschien wel iets té lang, zo blijkt nu. Volgens Patrick K. Mills, senior quest designer bij CD Projekt RED, waren er immers veel spelers die nooit de aftiteling van The Witcher 3 bereikt hebben.

Om die reden geeft Mills nu aan dat Cyberpunk 2077 een minder lange campagne zal hebben dan The Witcher 3. Hij benadrukt dat de ontwikkelaar het erg belangrijk vindt dat spelers het einde van de game bereiken. Enkel zo krijgen ze een volledige ervaring voorgeschoteld. Als je alle content in de game gezien wilt hebben, zal je overigens vele extra uurtjes aan deze speelduur kunnen toevoegen. Je krijgt dus sowieso waar voor je geld.

“The difference between a completionist run and a main story run – we do know that the main story run in Cyberpunk 2077 is slightly shorter than The Witcher 3 because we got a lot of complaints about Witcher III’s main story just being too long. Looking at the metrics, you see tremendous numbers of people played through that game really far, but never made it to the end. We want you to see the full story, so we did shorten the main story, but we have lots to do, and in terms of a completionist campaign, I just don’t have that number.”