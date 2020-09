Spider-Man: Miles Morales mag binnenkort het mooie weer maken op Sony’s gloednieuwe PlayStation 5 console. Als je de ‘launch editie’ van de game aanschaft, krijg je zoals gebruikelijk wat extra’s voorgeschoteld. Reddit gebruikers zijn via PlayStation Direct aan een screenshot geraakt, waaruit blijkt welke bonussen je bij deze editie kan verwachten.

Het gaat in de eerste plaats om twee extra kostuums, waaronder de ‘T.R.A.C.K. Suit’, kort voor Time Response Activated Circuit. Ook zullen eigenaars van deze editie vroeger een beroep kunnen doen op de Gravity Well gadget. Dit hebbeding – waarmee je vijanden naar elkaar toe kan zuigen – krijg je normaal gezien pas later in de game tot je beschikking.