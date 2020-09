Sony liet vorige week weten dat de PlayStation 5 backwards compatible is met PlayStation 4 games, maar dat eerdere platformen buiten de boot vallen. Ook is al enige tijd bekend dat PlayStation VR op het nieuwe platform zal werken en van alle games die op de PS5 te spelen zijn, geniet een select aantal titels van een betere performance.

Op de officiële website van de PlayStation 5 staat sinds kort te lezen dat een geselecteerd aantal PS4- en PS VR-games een snellere en betere framerate heeft op de nieuwe console. Wat dat in de praktijk precies te betekenen heeft en voor welke games dat wel en niet geldt is niet duidelijk, maar het is in ieder geval een mooi vooruitzicht.

De interpretatie hierbij is overigens dat het om games gaat zonder specifieke next-gen upgrade. Ofwel games die op de PlayStation 5 simpelweg vlotter en beter draaien. Zodra Sony meer duidelijkheid verschaft lees je het hier.