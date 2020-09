Samen met de PlayStation 5 brengt Sony verschillende accessoires uit, want naast een DualSense controller kun je ook een camera, afstandsbediening, headset en meer kopen. Vorige week verschenen er al afbeeldingen van de PlayStation 5 doos, en dat in twee varianten.

Inmiddels zijn ook de verpakkingen van de accessoires online verschenen en die hebben we allemaal hieronder voor je op een rijtje gezet. Net zoals bij de PlayStation 5 disc-editie is de verpakking in het wit, dus enkel de Digital Edition van de console heeft een zwarte doos.