Vorige week liet Sony weten dat Spider-Man uit 2018 terug zal keren op de PlayStation 5 in de vorm van een remaster. Deze game zal gebundeld worden in de Ultimate Edition van Miles Morales, maar zal ook als gratis upgrade beschikbaar gesteld worden voor gamers die de game al op de PS4 bezitten.

Met een New Game+ modus is het natuurlijk interessant om opnieuw aan het avontuur te beginnen, maar dan op de nieuwe console. Helaas hebben we wat dat betreft minder goed nieuws, want de savedata van de PS4-versie is niet mee te nemen naar de PS5-versie. Oftewel, je zult vanaf nul opnieuw moeten beginnen.

Dit gaf Insomniac via Twitter aan, zoals je hieronder kunt lezen. Wat de reden hier precies voor is, is niet helemaal duidelijk.