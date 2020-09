Bloober Team werkt al even aan Observer: System Redux, wat een geoptimaliseerde next-gen uitgave van de game Observer is. Deze game komt zowel naar de Xbox Series X/S, PlayStation 5 als de pc en de ontwikkelaar heeft nu de releasedatum aangekondigd: 12 november.

Dat betekent hoogstwaarschijnlijk dat de game hier in Europa op 19 november uitkomt, waarmee het een launchgame is voor next-gen systemen. De prijs is schappelijk, want men vraagt €29,99 voor deze uitgave van Observer.

Hieronder een trailer om een indruk te krijgen en check anders hier onze review van het origineel.