Michel Ancel kondigde eind vorige week via sociale media aan dat hij besloten had om te stoppen in de gamesindustrie. Hij wil zijn aandacht gaan focussen op een andere passie van hem en dat is werken met wilde dieren. Een onverwachte carrièreswitch, maar het is hem goed recht. De vraag is echter wat het te betekenen heeft voor de games waar hij bij betrokken was.

Ubisoft heeft via zijn website duidelijkheid verschaft. Ancel is al geruime tijd niet meer direct betrokken bij de ontwikkeling van Beyond Good and Evil 2. Dat hij nu wegvalt zal dus weinig impact hebben op de ontwikkeling en visie van de titel, zegt Ubisoft.

Verder wordt aangestipt dat de ontwikkeling goed onderweg is en dat het team zich focust op de kernontwikkeling alsook productiemijlpalen, waarvan ze er laatst één bereikt hebben en dat is speelbaarheid van een groot deel. Omdat het tempo er nu goed in zit, zoekt Ubisoft extra mankracht voor de ontwikkeling.

De ontwikkeling lijkt dus erg goed te gaan en gezien de omvang van het team toeneemt, zal de ontwikkeling ongetwijfeld ook sneller gaan. De game heeft nog altijd geen releasedatum, maar het is desalniettemin goed om te horen dat de vaart erin zit.