Microsoft brengt dit najaar twee varianten van de nieuwe Xbox uit. Een volwaardige krachtige console in de vorm van de Xbox Series X en een goedkopere variant met mindere specificaties in de vorm van de Xbox Series S. Op die manier bedient men twee doelgroepen en Sony zit er precies tussenin met de Digital Edition.

Het grote verschil is echter dat Sony twee consoles aanbiedt die identieke specificaties kennen. De vraag is echter waarom Sony niet ook voor een ‘mindere’, nog goedkopere console gekozen heeft. Dat is iets wat wel de revue is gepasseerd, maar Sony zag al snel in dat het geen goede move zou zijn.

Jim Ryan, CEO Van Sony Interactive Entertainment, heeft aangegeven dat Sony uit ervaring geleerd heeft dat consoles met mindere specificaties veelal mindere resultaten bracht. Met name omdat consumenten de verwachting hebben er jaren mee vooruit te kunnen, wat vervolgens niet helemaal zo blijkt te zijn.

Sony wil niet dat consumenten een console kopen waarvan ze denken er zes, zeven jaar mee vooruit te kunnen waarbij dat in de praktijk misschien slechts twee tot drie jaar is.

“The first thing I would like to say is that I respect every competitor’s decision and their philosophies. Clearly, price is a very important factor. We respect other companies’ competitive strategies. However, we are fully committed to and believe in our current strategy and the effect it will have.

One thing that can be said is that if you look at the history of the game business, creating a special low priced, reduced spec console is something that has not had great results in the past. We’ve considered that option and seen other executives who have attempted this discover how problematic it is.

Based on our research, it’s clear that people who buy a game console want to continue using it for four, five, six or even seven years. They want to believe they have bought something that is future-proofed and not going to be outdated in two-to-three years.

They want to have faith that if they end up buying a new TV that their current console will be able to support that new 4K TV they are considering on buying.”