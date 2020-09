Groot en bijzonder nieuws op deze maandag, Microsoft heeft namelijk een enorme slag geslagen. Via de Xbox website laat Microsoft weten dat ze Zenimax voor 7,5 miljard dollar gekocht hebben. Zenimax is het moederbedrijf achter Bethesda en onder die uitgever vallen natuurlijk een hoop ontwikkelaars.

Met de aanschaf van Zenimax wordt Microsoft ook gelijk eigenaar van een hoop geliefde series. Zo kunnen ze nu The Elder Scrolls, Fallout, Wolfenstein, DOOM, Dishonored, Quake en nog veel meer in hun portfolio opnemen. Of dat ook betekent dat alle nieuwe games in deze series exclusief worden voor de Xbox Series X/S, is niet bekend.

De details over hoe de toekomst eruitziet zijn op dit moment schaars, maar wel is een grappig detail dat Microsoft nu indirect twee tijdelijk exclusieve games op de PlayStation 5 uitbrengt. Dat zijn Deathloop en Ghostwire Tokyo. Of die deals nu ingetrokken worden is nog onduidelijk, maar er zal ongetwijfeld op korte termijn meer nieuws naar buiten komen.