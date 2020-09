Rond deze tijd van het jaar verschijnen mondjesmaat de jaarlijkse sporttitels uit de stallen van EA en halverwege oktober is NHL aan de beurt. De langlopende ijshockey franchise gaat daarmee alweer richting nummertje 21. Om je een beeld te geven van wat je van dit nieuwe deel kunt verwachten, heeft EA een nieuwe gameplay trailer vrijgegeven, die je hieronder kunt bekijken.

Via een blogpost gaat de uitgever nog wat dieper in op de verbeteringen in NHL 21. Zo is bijvoorbeeld de AI en de positionering en controle van de keeper verbeterd. NHL 21 verschijnt op 16 oktober voor de PlayStation 4, Xbox One en pc.