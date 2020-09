De PlayStation 5 exclusive Destruction AllStars – die in juni aangekondigd werd – is tot nu toe nog steeds een vrij mysterieuze titel. Als we op de korte bewegende beelden moeten afgaan, ziet het ernaar uit dat we een kleurrijke variant op Destruction Derby mogen verwachten.

Daarop heeft ontwikkelaar Lucid Games weer een viertal nieuwe screenshots vrijgegeven, die ieder de chaotische vernietiging mooi in beeld weten te brengen. Destruction AllStars verschijnt gelijktijdig met de PlayStation 5. Dat betekent dat we vanaf 19 november met de game aan de slag kunnen.