Begin september konden we jullie al melden dat Resident Evil 8: Village zijn opwachting zal maken tijdens de Tokyo Game Show 2020. Dit is ook als goedmakertje omdat Capcom eigenlijk al in augustus een nieuwe trailer had willen delen, maar dat is ze toen helaas niet gelukt.

Nu heeft de Japanse uitgever annex ontwikkelaar bekendgemaakt wat we ongeveer mogen verwachten van de presentatie van Resident Evil 8: Village. De presentatie zelf zal een uurtje duren en opgesplitst zijn in twee segmenten. In het eerste segment komen de producenten Tsuyoshi Kanda en Peter Fabiano aan het woord. Zij nemen de tijd om te vertellen over hoe de ontwikkeling van de nieuwe horrortitel verloopt.

Tijdens het tweede deel van de show zal men Eiko Kano als ‘special guest’ ontvangen. Wat we precies tijdens dit segment mogen verwachten, daar blijft Capcom vaag over. We zullen dus nog even moeten afwachten of we een nieuwe trailer of zelfs gameplay te zien gaan krijgen. Indien zo, dan delen we dat hier natuurlijk op PSX-Sense.

Resident Evil 8: Village verschijnt ergens in 2021 voor de PlayStation 5, Xbox Series X en pc.