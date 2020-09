Vanaf het eerste moment dat je opstond in Destiny was daar je Ghost die je bijstond in de avonturen. Deze Ghost is door de delen en uitbreidingen heen altijd aan je zijde gebleven, maar kende weinig customize opties afgezien van nieuwe shells met eventueel bijkomende perks.

Met de release van Beyond Light gaat de Ghost op de schop, zo krijgen ze energie levels en toegang tot mods, waarbij het gebruik energie kost. Dit in plaats van vooraf bepaalde specifieke perks. Dit geeft de speler dus de mogelijkheid om nog een extra element van de gameplay meer specifiek aan te passen.

Deze aanpassing van de Ghost geldt voor elke shell, behalve de Generalist Shell. Elke shell die je krijgt komt met een selectie van standaard mods en om die aan te passen kun je door te spelen nieuwe mods vinden. Het zal niet mogelijk zijn om deze te kopen via Eververse, de game spelen is de ‘way to go’.

Elke Ghost krijg trouwens vier mod slots, waarvan er drie gelijk beschikbaar zijn. De vierde kun je unlocken via Masterwork en de mods zijn universeel toepasbaar, en het is mogelijk om de Ghost qua energie level te boosten, wat je doet met Glimmer, Legendary Shards en Enhancement Cores.

De vier slots in de Ghost zijn opgedeeld in categorieën: Experience, Tracking, Economic en Activity. Voor een meer uitgebreide toelichting van deze vernieuwing in Destiny 2 kan je op de website van Bungie terecht door hier te klikken.