Tijdens Opening Night Live van de gamescom 2020 werd de game Unknown 9: Awakening aangekondigd voor de pc en next-gen consoles. De game heeft indruk gemaakt bij gamers, maar ook bij uitgevers zo blijkt. Bandai Namco in dit geval in het bijzonder, want deze uitgever heeft de ontwikkelaar aangekocht.

Dat betekent dat Reflector Entertainment sinds kort onderdeel is van de Japanse uitgever, dit als sub-onderdeel van de Westerse tak van het bedrijf. De studio is relatief jong, want het is in 2016 ontstaan als bedrijf dat zich richt op boeken, comics en podcasts, dat binnen “Storyworlds”, wat een soort multimedia universum is.

Unknown 9: Awakening hoort thuis in dit universum en is dus de eerste game. Sterker nog, het is de eerste game van Reflector Entertainment en Bandai Namco heeft er ogenschijnlijk veel vertrouwen in.