Volgende week verschijnt Crash Bandicoot 4: It’s About Time en daarmee keert het iconische personage terug in een gloednieuwe game. De vorige uitgaves waren immers remasters/remakes en dus niet helemaal nieuw. Dat is het vierde deel wel, dat vol zit met herkenbare personages, de uitdagende gameplay elementen van weleer en nog veel meer.

Met de naderende release is nu ook de launchtrailer uitgebracht en die bekijk je hieronder. In de PlayStation Store is trouwens een demo te vinden die drie speelbare levels bevat. Om daar toegang toe te krijgen dien je wel een pre-order te plaatsen.