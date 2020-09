Het grootste nieuws op de maandag kwam behoorlijk onverwachts: Microsoft heeft Zenimax ofwel Bethesda gekocht. Dat betekent dat alle IP’s van de uitgever in één keer van Microsoft zijn en met geliefde franchises als The Elder Scrolls en Fallout is het logischerwijs een wat onzekere toekomst voor PlayStation gamers. Want komen die series nog wel naar de PlayStation?

Als we de woorden van Phil Spencer van Microsoft zo horen ziet het er naar uit dat een multiplatform release voor toekomstige games niet onmogelijk is. Microsoft zegt in een interview met Bloomberg dat ze andere consoles op een ‘case by case’ basis zullen bekijken. Dus als het interessant is om een nieuwe release ook naar de PlayStation te brengen, dan zit die kans er zeker in.

Dat is lange termijn, op korte termijn hebben we natuurlijk Ghostwire: Tokyo en Deathloop, die allebei werden aangekondigd als tijdelijk exclusieve PlayStation 5 games. Doet Microsoft die deal tussen Bethesda en Sony teniet of… Een goede vraag waar Spencer ook antwoord op gegeven heeft.

Zo heeft hij door laten schemeren dat Microsoft zich aan die toezegging van Bethesda zal houden. Dus de twee genoemde games zullen exclusief voor de PlayStation 5 verschijnen en pas later naar de Xbox komen.