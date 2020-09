Hello Games liet begin deze maand weten bezig te zijn met een nieuw groot project. Dit betekent niet dat No Man’s Sky nu zal worden vergeten, want er is weer een nieuwe update onderweg, laat Hello Games weten.

De nieuwe update zal volgende week beschikbaar worden gesteld en is aan de flinke kant. Het zal dus hoogstwaarschijnlijk nieuwe features met zich meebrengen. Welke dit zullen zijn is nog niet bekendgemaakt, want de changelog zal ook pas volgende week worden vrijgegeven.

Hello Games laat weten dat deze update wederom een kleine stap is in een lange reis, dus we kunnen hier uit herleiden dat No Man’s Sky voorlopig voorzien zal blijven worden van nieuwe content.