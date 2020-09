DLC Special: The Outer Worlds: Peril on Gorgon – The Outer Worlds was vorig jaar één van de games die van ons een geweldig cijfer heeft mogen ontvangen. Daar staan we nog steeds volledig achter, maar toen kaartte we wel al aan dat de game wat aan de korte kant was. Dit kan natuurlijk worden opgelost middels extra content, maar het is al bijna een jaar geleden sinds The Outer Worlds uitkwam… Wij stellen onszelf dus de vraag of Peril on Gorgon nog wel relevant is. Legitieme vraag, maar relevant of niet, aan het eind van de dag is het belangrijkste natuurlijk of deze uitbreiding de moeite waard is en dat lees je in deze special.

Nieuwe planeet

Zoals de titel van deze uitbreiding al doet vermoeden speelt Peril on Gorgon zich af op de planeet Gorgon, een geheel nieuwe planeet binnen het sterrenstelsel van The Outer Worlds. Ofja, planeet… Officieel is Gorgon een asteroïde. Deze asteroïde diende als een groot onderzoekslab waar Halycon diverse experimenten heeft uitgevoerd. Sommige geslaagd, sommige minder geslaagd. Vrij snel nadat we onze eerste stappen op Gorgon hebben gezet komen we een vrouw genaamd Minnie Ambrose tegen, die ons nagenoeg smeekt om te achterhalen wat er nou precies op Gorgon is gebeurd en waarom het nu helemaal op stelten staat met allerlei gekke mutanten.

Wat volgt is een gigantisch complot, bizarre wezens, nog gekkere wapens en zelfs een familieruzie. Een heuse soap vindt plaats op Gorgon. Minnie is dan ook niet de enige persoon die nog op Gorgon rondloopt. Er zijn hier tientallen personages te vinden die jou niet direct een kopje kleiner willen maken, maar juist het gesprek aangaan. De dialogen zijn nog steeds van een prima kwaliteit met de nodige grappige conversatiekeuzes tussendoor. Wel moeten we opmerken dat het voor ons idee niet zo geweldig was uitgewerkt als in de originele game. Sterker nog, jouw keuzes op Gorgon hebben geen echte invloed op hoe het verhaal afloopt.

Geen vervolg

Dit komt waarschijnlijk door de keuze dat Peril on Gorgon geen direct vervolg is op het verhaal van The Outer Worlds, maar slechts een uitbreiding. Gorgon is namelijk al eerder toegankelijk, voordat je de game hebt uitgespeeld. Gorgon bevat dan ook geen nieuwe companions om te rekruteren gezien dat behoorlijk haaks zou staan op de rest van het verhaal. Wel is de levelcap verhoogd naar drieëndertig in plaats van dertig. Deze minimale verhoging verklapt eigenlijk ook gelijk hoe beperkt deze uitbreiding is. Met een uurtje of vijf hadden wij, met één character, eigenlijk alles wel gezien. Jammer, gezien de klacht omtrent de oorspronkelijke game al was dat er weinig content was en Peril on Gorgon biedt in die zin niet gigantisch veel extra.

Dit klinkt natuurlijk allemaal vrij negatief, maar we hebben zeker ook wel plezier gehad met deze extra content. Het verhaal en de personages zijn misschien niet allemaal even geweldig uitgewerkt als die van de gewone game, maar de fundering is zijn charme absoluut nog niet verloren. Peril on Gorgon heeft dus wel degelijk een reden om te bestaan. Zeker voor de die-hard The Outer Worlds-fans, die zitten te smachten om meer content. Ondanks dat het wat laat komt. Aan het eind van de rit is Peril on Gorgon namelijk wel één ding: Meer The Outer Worlds en dat is altijd goed.

Meer smaken

Laten we nog even op één ding onze aandacht focussen. We benoemden hierboven al dat de level cap ietwat verhoogd is, maar dit heeft natuurlijk ook invloed op zowel de perks als de flaws. Zo hebben we nu ook een perk waardoor stille wapens meer schade aanrichten, ideaal voor de stealth fanatici onder ons. Ook kan je ervoor zorgen dat jouw geïmproviseerde wapens een stuk meer schade aanrichten én ook nog eens wat langer mee gaan. Flaws kom je zoals voorheen vanzelf tegen, maar wij zijn slechts één nieuwe tegengekomen tijdens onze playthrough.

Hakken over de sloot

Peril on Gorgon is geen slechte uitbreiding, maar het had naar onze mening veel meer kunnen bieden aan de bestaande fanbase. Een klacht van ons en veel andere spelers was dat The Outer Worlds gewoonweg té kort was. Peril on Gorgon’s speelduur is voor een uitbreiding op het prijspunt van €14,99 misschien niet slecht, maar Obsidian had zijn fanbase wellicht wat meer mogen geven. Vooral gezien de tijd die we hebben moeten wachten alvorens The Outer Worlds überhaupt een uitbreiding heeft gekregen. De algehele charme van The Outer Worlds en een paar leuke toevoegingen, zoals nieuwe perks en wat kleurrijke personages op Gorgon, maken gelukkig een hoop goed. Lezen jullie mee, Obsidian? Laat Murder on Eridanos wat meer vlees op de botten hebben en dan zijn wij een paar gelukkige gamers.