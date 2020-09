Het is elk jaar toch een soort van traditie dat er een speelbare demo uitkomt van de nieuwe FIFA. Dit gebeurt al jaren en is elke keer toch een soort van speciaal moment. Dit moment gaat dit jaar niet door, EA heeft namelijk via Twitter laten weten dat er dit jaar geen demo aan zit te komen voor FIFA 21.

EA Sports noemt als reden de focus van de ontwikkelaars, die op het uiteindelijke spel moet blijven en niet de demo. Vermoedelijk heeft de huidige pandemie er wat mee te maken, aangezien veel ontwikkelaars op afstand werken en een demo teveel tijd zou kosten.

We aren't releasing a demo for FIFA 21.

Instead we've made the decision to focus our development team's time on delivering the best full game experience for current & next-gen consoles.

We look forward to EA PLAY members jumping in 10 days from now and launching the game Oct 9.

— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) September 21, 2020