Spider-Man uit 2018 verschijnt gelijktijdig met Spider-Man: Miles Morales als remaster voor de PlayStation 5 en deze opgepoetste versie komt met de nodige verbeteringen, zoals je hier kan lezen. Deze remaster zal echter enkel digitaal uitkomen, want voor een fysieke uitgave zijn momenteel geen plannen.

Iemand vroeg op Twitter aan Insomniac Games of ze van plan zijn een fysieke versie van de game uit te brengen, maar daarop gaf de ontwikkelaar aan dat niet van plan te zijn. Verzamelaars van fysieke games vallen dus buiten de boot deze keer. Digitaal is de manier waarop de remaster te bemachtigen is.

Er verschijnt afgezien van Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition dus geen fysieke losse uitgave van Spider-Man.