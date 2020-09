Volgende week komt het vijfde seizoen van Call of Duty: Modern Warfare en Warzone ten einde en zoals bij elk einde van een seizoen gebeurt, wordt er dubbel XP uitgedeeld in verschillende segmenten van de game. Dat is deze keer niet anders, dus als je Battle Pass nog niet Tier 100 bereikt heeft, dan is het moment nu bijna daar om de game aan te zetten.

Infinity Ward heeft aangekondigd dat ze dit weekend dubbel XP uitkeren voor je level, wapens en tiers. Dit gaat vrijdagavond om 19:00 uur van start en duurt tot begin volgende week. Verder heeft men laten weten dat Mini Royale Trios terugkeert en in de multiplayer is er een 24/7 playlist voor Shoot House en Shipment.

Tot slot is er nog een Deathmatch Domination en Drop Zone moshpit en een 3 versus 3 variant met snipers voor Gunfight.